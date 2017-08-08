推動水資源再生利用 企業簽購水意向書
善用再生水資源，國洋環境科技與中石化頭份廠今日簽訂購水意向書，將運用竹南頭份水資源回收中心再生水廠推動循環經濟，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場見證，期盼多企業跟進，落實水資源永續利用，打造低碳幸福城市。
國洋環境科技主要負責竹南、頭份地區汙水下水道興建及營運，目前一期工程已完工，二期正施作中，已完成1萬9千多戶用戶接管，民生汙水進入水資源回收中心後，將依優於環保法規的放流標準處理後回收再利用。
國洋環境科技董事長梁家源與中石化頭份廠長鄭榮文今在竹南頭份水資源回收中心簽訂購水意向書，善用再生水資源。副縣長鄧桂菊指出，水資源的再生利用是未來前瞻方向，其中促進民間參與竹南頭份汙水下水道系統建設的興建營運移轉計畫，將有效引進民間資金、技術及效率，加速縣內汙水下水道建設，回收的放流水與中石化簽約再利用，是一個新的里程碑。
國洋科技董事長梁家源說明，竹南頭份水資源回收中心再生水廠供水至中石化頭份廠，規畫供水管網長3公里，將投入10億元經費分階段推動，第一階段預計明年7月供水，供水量約1萬噸。
中石化頭份廠長鄭榮文表示，中石化支持水資源回收利用，在水資源缺乏下，企業製程用水應採取應變措施，因應缺水風險也善盡企業社會責任。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。