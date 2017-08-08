推動水資源再生利用 企業簽購水意向書

善用再生水資源，國洋環境科技與中石化頭份廠今日簽訂購水意向書，將運用竹南頭份水資源回收中心再生水廠推動循環經濟，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場見證，期盼多企業跟進，落實水資源永續利用，打造低碳幸福城市。

國洋環境科技主要負責竹南、頭份地區汙水下水道興建及營運，目前一期工程已完工，二期正施作中，已完成1萬9千多戶用戶接管，民生汙水進入水資源回收中心後，將依優於環保法規的放流標準處理後回收再利用。

國洋環境科技董事長梁家源與中石化頭份廠長鄭榮文今在竹南頭份水資源回收中心簽訂購水意向書，善用再生水資源。副縣長鄧桂菊指出，水資源的再生利用是未來前瞻方向，其中促進民間參與竹南頭份汙水下水道系統建設的興建營運移轉計畫，將有效引進民間資金、技術及效率，加速縣內汙水下水道建設，回收的放流水與中石化簽約再利用，是一個新的里程碑。

國洋科技董事長梁家源說明，竹南頭份水資源回收中心再生水廠供水至中石化頭份廠，規畫供水管網長3公里，將投入10億元經費分階段推動，第一階段預計明年7月供水，供水量約1萬噸。

中石化頭份廠長鄭榮文表示，中石化支持水資源回收利用，在水資源缺乏下，企業製程用水應採取應變措施，因應缺水風險也善盡企業社會責任。

(中時)