3新機組明投入戰場 供電燈號可望紅轉橘

台電供電燈預測本周都拉限電警戒紅燈，但經濟部今宣布，大林新1號、大潭7號機及通霄新1號三電廠機組，明日提前投入併聯發電，可增加1.2%備轉容量率，供電燈號可望由「紅」轉「橘」，可謂是及時雨。另外，和平電廠搶修進度也超前，預計下周一午能先恢復65萬瓩供電，再增加2%容量率。

供電燈號本周連亮2顆紅燈，台電電力供需預測周三到五仍是紅燈，最低是週四、五的2%，備轉容量都只有70多萬瓩，相當於只剩一部中型機組容量。

但能源局今表示，大潭7號、通宵新1兩部新機組都可正式併聯，加上今日試俥的大林新1機，明天起可挹注供電41.5萬瓩，多1.2%的備轉率。

如此，明天備轉容量將小增加到119萬瓩，備轉容量率回升到3.2%，紅燈降為「供電警戒」橘燈，本周供電緊張情較原先舒緩，但仍未脫離警戒狀態。

和平鐵塔修復進度方面，經濟部表示，截至今日己完成施工道路、鐵塔施工材料、輸電線整理，並已進行鐵塔組裝完成近50%，由於進度超前，有可能在提前在8月13日搶通一回路，14日周一上班日即可恢復65萬瓩電力。

(中時)