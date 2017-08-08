在涵碧樓做瑜珈，恣意享受「舒壓」小旅行!

涵碧樓酒店全新「舒活之旅」方案，透過瑜珈方式帶給房客身心平靜。（圖片提供／涵碧樓酒店）

由瑜珈老師卡特親自教學「歡笑瑜珈」課程，讓學員放聲大笑抒發累積壓力。（圖片提供／涵碧樓酒店）

坐落日月潭沿岸涵碧樓酒店環境清幽，室內空間寬廣搭配大型落地窗，湖光美景盡收眼底，涵碧樓以「給客人全新生活體驗」為主旨，推出全新「舒活之旅」方案，引進印度瑜珈課程將歡樂帶給房客。

此次特別聘請瑜珈老師「Karthekeyan／卡特」駐館指導，他擅長透過水中瑜珈、冥想瑜珈、歡笑瑜珈等方式讓人放鬆，來自印度南方的卡特認為瑜珈具有內在能量，可讓心靈深層內化。

首度體驗45分鐘「歡笑瑜珈」課程，在卡特引導原先害羞學員逐漸融入情境跟著大笑，最後透過盤腿靜坐找回心靈平靜。課程現場引進攝影棚高規格三機作業，同時於臉書粉絲團直播，希望藉此更貼近年輕族群粉絲。

(中時)