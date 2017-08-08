男子服社會勞動役 意外遭大貨車倒車輾斃

服社會勞動役的饒姓男子，騎機車返家時，意外遭大貨車捲入車底致死。（莊哲權翻攝）

服社會勞動役的台東饒姓男子，今天協助台東市公所清潔隊清潔工作，下午2時許，騎機車返家途中，遭駕駛35噸大貨車黃姓司機倒車捲入車底，消防人員拉出時頭顱破裂、明顯死亡，詳細肇事原因及責任歸屬，有待進一步調查。

今天下午2時許，台東市豐谷南路發生大貨車倒車撞死人意外，兩名因案在台東地檢勞動役的男子在工作後準備返家，適逢黃姓司機駕駛的35大貨車要倒車，緊貼在正後方的雙載機車閃避不及，其中，饒姓機車騎士被輾進車底當場死亡。

消防人員獲報趕抵，發現饒姓男子連人帶車被壓在大貨車底，先用千斤頂將車身頂高後，先把機車拖出來，再由6名警義消分別由各方鑽入車底，合力將男子推、拉出車外，不過饒男已頭顱破裂，明顯死亡。

黃姓司機向供稱，當時自己正在倒車進入資源回收場，不過因為路太窄，已檢查兩邊後照鏡確認無車輛，根本沒看到正後方有人。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，饒男因案需服700多個小時的社會勞動役，截至今天為止，已服180多個小時，今天台東市公所申請社會勞動役，上午還正常服務，午休後集合時，發現饒男身體狀況不適合繼續服勞動役，帶隊人員要求饒男返家休息，竟然發生事故。

(中時)