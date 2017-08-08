IS未平息反恐部隊先交戰 庫德擊毀土耳其坦克
IS伊斯蘭國還沒有撤底消滅時，反恐聯軍之間就已先開打，美國支持的庫德人民軍(YPG)在週六發布一部影片，內容是庫德軍以美製拖式飛彈(TOW missile)擊毀土耳其的坦克，影片長達1分鐘，庫德軍以這段影片宣示對土耳其的進逼絕不妥協。
商業內幕網(Business Insider)報導，YPG是以臉書發表這則影片，影片注解還寫道：「今天上午9:30左右，我們的部隊摧毀了親恐怖主義集團的坦克，土耳其軍隊在附近接近醫院的地方指揮這批部隊。」直接把土耳其部隊認定為「親恐怖主義集團」。
這段影片中，YPG士兵埋伏在一棟混凝土建物的頂層，他操作一具重型反坦克拖式飛彈，瞄準街道上的坦克並加以擊毀。一旁的攝影師忠實的紀錄全部過程，包括坦克被擊中後的燃燒過程。
土耳其與庫德人已經衝突了20多年，土耳其使終認為，YPG是一個恐怖組織，背後是左派的庫德工人黨在指揮，庫德人就是一直在分裂土耳其，試圖在土耳其南方建立自己的庫德國。相對的，庫德人認為自己本來就應該建立國家，至於住在土耳其的庫德人期待以議會路線爭取更多的自治權，但是土耳其政府卻多次逮補庫德議員，甚至出動軍警壓迫庫德社區，所以庫德人只能用武力反擊。
光是今年，土耳其和YPG部隊一直不斷衝突。4月下旬雙方相互用火箭彈攻支對方，土耳其說他們在反恐戰爭過程殺死了11名YPG戰士。到了7月份的另一次衝突中，YPG宣稱他們殺死了3名土耳其支持的恐怖份子，另有4人受傷。
由於美國對兩造，也就是安卡拉政府、YPG 都視為反恐戰爭盟友，也都出售或供應武器，使得情況進一步複雜化。土耳其是北約成員，而YPG是反IS伊斯蘭國的主力部隊，並且YPG在歷史上也從沒有攻擊美軍過，因此美國無法判定要站在哪一方。
以往YPG的武器大多是就地取材，因此多數是俄式武器，其他的影片顯示，YPG以俄製BM-21系統發射122公釐火箭彈攻擊土耳其部隊。但是這次影片不同，YPG用的就是美製拖式飛彈。
即使如此，美國五角大樓的發言人艾瑞克．帕亨（Eric Pahon）依然不願說明是否向YPG提供重型器。
土耳其總統艾爾段強硬的表示：「我們都知道，不排乾沼澤，就不能擺脫蒼蠅；所以我們絕不會在伊拉克和敘利亞戰場上，和平地看著YPG通過。」語氣之強硬可見一般。
土耳其對美國支持YPG感到憤怒，最近安卡拉已經開始有倒向俄羅斯的跡向，洽談購買俄式武器的可能性。如果土耳其轉向，那麼北約圍堵俄國的防線就破了一個大洞。
(中時電子報)
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