留鄉率最高！3成外地人願移居台中

台中市長林佳龍（中）參加「台中移居意願暨生活滿意度調查」結果公布記者會，強調「懂生活的人會愛上台中」。（林欣儀攝）

已升格為全台第二大城市的台中市，究竟是如何增加人口數？根據1111人力銀行調查，有3成外地人願意落腳台中，且台中本地民眾的留鄉率高達84.3％，而其最吸引人的就是生活機能便利與便利交通，對此調查結果，市長林佳龍認為工作機會也很重要。

這項「台中移居意願暨生活滿意度調查」於8日對外公布，是1111人力銀行於8月3日至7日、針對1185位民眾做出的抽樣民調結果，誤差值為正負2.85。

調查結果顯示，台中市留鄉比例全台最高、為84.3％，而在台中工作或居住的上班族中、有高達3成願意留在台中，其主要原因有高達3成7受訪者認為台中的生活機能便利，其次則認為台中居住環境佳、氣候宜人、工作機會多。

此外，調查也發現，台中市在今年六月全職工作機會數占全台的14％，職缺年增加率為3.1％，較台北的1％多、高雄的2％多要高，而現有居住者對市府政策滿意度則以捷運及路平政策最高、為18.3％，其次為水利建設、觀光及文化。

「懂生活的人會愛上台中！」林佳龍表示，台中移入人口多年來持續增加，但近兩年成長率最高，市府未來會打造好的經濟環境，提供更好的工作機會、提升更好生活機能且提升社福與文化軟實力，盼吸引更多人移居，而針對以往較為外界詬病的治安、環保問題，市府也持續在改善。

(中時)