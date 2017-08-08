留鄉率最高！3成外地人願移居台中
已升格為全台第二大城市的台中市，究竟是如何增加人口數？根據1111人力銀行調查，有3成外地人願意落腳台中，且台中本地民眾的留鄉率高達84.3％，而其最吸引人的就是生活機能便利與便利交通，對此調查結果，市長林佳龍認為工作機會也很重要。
這項「台中移居意願暨生活滿意度調查」於8日對外公布，是1111人力銀行於8月3日至7日、針對1185位民眾做出的抽樣民調結果，誤差值為正負2.85。
調查結果顯示，台中市留鄉比例全台最高、為84.3％，而在台中工作或居住的上班族中、有高達3成願意留在台中，其主要原因有高達3成7受訪者認為台中的生活機能便利，其次則認為台中居住環境佳、氣候宜人、工作機會多。
此外，調查也發現，台中市在今年六月全職工作機會數占全台的14％，職缺年增加率為3.1％，較台北的1％多、高雄的2％多要高，而現有居住者對市府政策滿意度則以捷運及路平政策最高、為18.3％，其次為水利建設、觀光及文化。
「懂生活的人會愛上台中！」林佳龍表示，台中移入人口多年來持續增加，但近兩年成長率最高，市府未來會打造好的經濟環境，提供更好的工作機會、提升更好生活機能且提升社福與文化軟實力，盼吸引更多人移居，而針對以往較為外界詬病的治安、環保問題，市府也持續在改善。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。