如何對付印度？大陸軍事專家王雲飛：生擒活捉

中國大陸與印度對峙地區。（圖／取自谷歌地圖）

對於印度軍隊越界進入中國大陸洞朗地區，鳳凰網軍事今（8）日邀請中國大陸軍事專家王雲飛座談，並提出二問題：共軍準備好了沒？要用什麼手段？

王雲飛表示，已經一個多月了，應該是完全準備好了，如還沒準備好，就不是解放軍了。如果要打這個仗，應該是一點問題都沒有。並且軍報或是新華社、人民日報，用了一個詞，叫「侵犯中國領土」，過去都叫做越界，這程度上有所區別。

王雲飛並且強調，中印對峙有三個觀念要改變：

一，維護國家整體安全穩定與邊防局部摩擦，是不一樣的事，不至於影響整個國家政治高度的安全穩定。

邊防局部摩擦，印巴一天到晚都有，不至於演變成兩個國家戰爭。如果掌握好，並不會演變成兩個國家之間的全面衝突，絕對有把握能控制住。

二、戰略上不打第一槍，戰術上不打第一槍，要區別開來。

戰略上不打第一槍是要求國家不能輕啟戰爭，對（另一個）國家發動戰爭。目前中國大陸是搞經濟為主，絕對不打戰略上第一槍。但不能因此束縛邊境上正常巡邏士兵使用自衛的權利。

第一槍不是說誰打第一槍誰就要背負歷史責任，很多邊境摩擦衝突無法設想，不能影響自衛的權利。如果已經侵犯領土，還不打第一槍，還不能用武器自衛，那吃虧太多了。例如菲律賓在仁愛礁，他沒打第一槍所以中國大陸也不能打第一槍，這樣吃虧太多，太機械了。

三、不要機械簡單地把正常的邊防維護安寧的行動，與國家重大政治外交活動議程，聯繫起來，有很多國家吃定中國大陸，知道中國大陸有重大外交政治議題時，不敢有任何軍事行動，印度恐怕也是，中國大陸不是要開19大嗎？9月3日到5日要開金磚會議，印度就趁著個時機來威脅、製造麻煩。但印度忘記了，1969年4月共產黨開9大的時候，3月份面對強大的蘇聯，發動珍寶島自衛戰，並沒有影響9大的召開，希望印度不要誤判。

王雲飛表示，上面三個觀念要改變過來，觀念改過來後，事情就好辦了。

王雲飛最後提到，對於印度的挑釁，有沒有其他有效的反制？不是說沒有，比如說，放鎮暴彈、低頻武器，才40多人，放鎮暴彈震暈印度軍隊後俘虜，看印度怎麼辦。這樣比較容易掌握主動，到時看印度談還是不談？這就是掌握戰場主動權，掌握主動權，不一定要開槍開砲，用非致命手段生擒活捉，更漂亮！

(中時電子報)