新化蟋蟀文化季 周末武德殿登場
新化豐榮社區多年來仍保留早期農村「鬥蟋蟀」娛樂的傳統，民間自行培育蟋蟀，也已經有30年的歷史，每年都會與在地廟宇合作，舉辦相關活動，今年則首度走出社區，12、13日兩天將在新化老街大目降廣場，舉辦蟋蟀生態展、鬥蟋蟀趣味競賽，重現這已日漸式微的農村庶民娛樂，歡迎民眾相約「鬥熱鬧」。
早期農村社會，沒有特別娛樂，田裡隨處可見野生蟋蟀，民眾捕捉後就來辦個擂台賽，讓蟋蟀抓對搏鬥，藉此打發時間，相當有趣，但隨著都市發展，農地減少，加上農藥的普及，讓野生蟋蟀更為少見。
豐榮社區發展協會榮譽理事長蔡朝明說，鬥蟋蟀是傳統農村娛樂，有其時代背景及意義，但推廣上卻遭遇困境，除了飼養蟋蟀人口減少外，有賭博疑慮、動保人士反應，都影響發展，對比山東泰安市寧陽縣的蟋蟀文化節，不但傳承文化，也做出商機，從上到下都支持，實在差太多。
市議員林志聰表示，鬥蟋蟀不僅是民俗的傳承，在生態環境的意義上，也是正面指標，10多年前野生蟋蟀幾乎絕跡，近年來農友節制農藥使用，有人更採用友善栽培，田間的蟋蟀又出現了，若能跟環境教育結合，更有發展空間。
蔡朝明說，新化蟋蟀文化節活動將在武德殿前大目降廣場登場，12日先以蟋蟀生態展揭開序幕，13日則有趣味擂臺賽，現場準備300隻黃斑蟋蟀，可免費報名體驗，參加民眾還可摸彩。
(中時)
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