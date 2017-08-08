台北大直豪宅火警 7樓裝潢失火無人傷亡
台北市消防局傍晚5時55分接獲報案，大直明水路672巷內的豪宅社區火警，動員53人、21車前往灌救。起火處為7樓，約半小時控制火勢，原以為屋內有老人家住戶，但事後鄰居指出，7樓目前裝潢整修，工人已離開，無人居住；警消入屋搜索查看，確認火警未造成傷亡。
該處為大直豪宅之一，警消不敢大意，疏散3名女性住戶，在屋外升起雲梯車，高空射水打火，迅速控制火勢，在6時40分完全撲滅。
起初鄰居表示7樓有名老人家住戶，且聯繫不上，讓警消大為緊張；後來6樓住戶又說，據了解7樓最近在裝修施工，目前無人居住。警消滅火後直接從雲梯車由外進入屋內查看，確認房子沒人，沒有人員傷亡。
至於詳細起火原因，是否因工人裝潢不慎，導致機械電器因素失火，有待火場鑑識人員調查釐清。
(中時)
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