抵抗雨水攪局 竹東稻米達人是他

竹東鎮農會舉辦稻米達人競賽，由彭信晃再度拿下冠軍(右)。(邱立雅攝)

竹東鎮農會8日舉辦稻米達人冠軍賽活動，經過嚴格的評選之後，由農友彭信晃以超過80分的好成績，奪得冠軍。

桃園區農改場副研究員簡禎佑表示，今年6月時歷經連續豪雨，影響水稻的充實作用，也增加稻熱病機率，這次的稻米品質較往年稍差，但農友的表現仍然優異。

彭信晃表示，今年水氣多，有機的稻米不能放化肥，有機肥比較不會有稻熱病的問題，自己特別挑選通風處栽種比賽米，對於再度奪得佳績，他則笑稱一切平常心。

(中時)