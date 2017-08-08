共軍黃海軍演展現戰力 警告這些國家意味濃厚

中國大陸海軍7日在黃海、渤海相關海空域進行實兵實彈對抗演習。(取自CCTV臉書)

中國大陸海軍7日在黃海、渤海相關海空域進行實兵實彈對抗演習，各型導彈數十枚，展示軍武實力，警告外國覷覦企圖。大陸軍事專家李傑表示，這次大規模演習是朱日和大閱兵在海空方向的延續，是檢驗大陸海軍防範與制止海空方向威脅的能力，因此有著很強的實戰化背景。

環球時報報導，這次軍演是中國大陸軍隊規模結構和力量編成改革調整後，海軍首次集結三大艦隊兵力在黃海、渤海兩個方向同時實施的大型實兵實彈演習。演習參演兵力以各戰區海軍為主，包括空軍部分兵力，涵蓋航空兵、潛艇、水面艦艇和岸防部隊各類作戰平台。

李傑表示，這次大規模演習是朱日和大閱兵的重要延續，朱日和閱兵主要是陸空方向的展示與演練，而這次則主要是海空方向的演練。這兩次閱兵與演練相互映襯、相互補充，充分展示了共軍海陸空各軍兵種的實力和保衛國家領土完整與國家利益的決心。

多維新聞網日前報導，共軍此時軍演，除了對朝鮮半島局勢及向南韓表達部署薩德的不滿，「聲東擊西」之意，一來麻痺印度，二來震懾美日韓，還有台灣當局，勿借中印邊境爭端在東部海域掀起風浪。

李傑認為，中國大陸周邊地區問題日趨複雜，相比陸上，海上安全更加迫在眉睫，因此大陸海軍的力量必須進一步發展。他說，除了近海，中遠海的利益也也不容忽視；除了南海，印度洋也是共軍須持續關注的海域。

李傑強調，印度在陸上挑釁中國大陸，還試圖對中國大陸的海上交通實施一定程度的封鎖，特別是印度在聯邦屬地安達曼-尼科巴群島三軍司令部的建設，是大陸通過馬六甲海峽的嚴重威脅，所以需要透過實戰化演練來提升遏制與反制的能力。

(中時電子報)