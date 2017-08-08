朱俊祥養傷急想回球場 林英傑開導轉念
Lamigo桃猿朱俊祥今年是在2014年車禍過後，首個職棒完整球季，開季雖表現起伏，但一場場比賽下來，有越投越好的趨勢，未料正感覺狀況要起飛時，7月底卻受傷停機，至今已休息快半個月，他今(8日)坦言多少會有點心急，而前輩林英傑的指導，對他心情上的調適幫助相當大。
朱俊祥在上月23日對統一獅投1局丟4責失後，隔天就因鼠蹊部拉傷，被下放二軍養傷。當時因他傷勢不算嚴重，預計最快休10天後就能歸隊，不過到今天8月8日已經第15天，朱俊祥仍得往返醫院做治療，重訓和體能也多以上半身肌力為主，下半身則暫只能盡量維持肌力。
球員受傷期間，難免會想趕快回球場，出現一些負面想法，朱俊祥也不例外，不過林英傑的一席話，讓他心態上有了改變，「英傑學長告訴我，職棒是打長久的，受傷時不要心急，把傷完全養好再回來。」朱俊祥傷前投33場，自責分率6.67雖偏高，不過4勝和11個中繼點，都是生涯最佳。
(中時電子報)
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