大學指考放榜 台大錄取新生近8成6來自六都

大學指考分發入學8日放榜，台大共錄取1733人，將近8成6的錄取學生來自6都，呈現城鄉差距，而新生來源前3校依序則為建國中學、北一女中及師大附中。

今年透過指考錄取台大新生來源縣市，由台北市奪冠，占錄取人數的33.41%，新北市為19.62%，台中市為10.44%，高雄市8.89%，桃園市8.25%，台南市則為5.19%，六都共占85.8%；反觀連江縣僅一人1人上榜，錄取率僅0.06%，而台東及雲林錄取率則分別為0.17%及1.04%。

而在錄取學生所就讀的高中方面，建國中學有255人，北一女中191人，師大附中111人，高雄高中78人，中山女中76人；至於私立高中部分，薇閣高中錄取42人，延平高中33人，東山高中為22人。

至於今年放棄以申請入學的管道，回流透過指考考上台大的考生有191人，在共計錄取1690人中，占11.3%的比例，台大副教務長張耀文表示，這些考生之所以選擇回流參加指考，即在於對申請結果不滿意，為了考進心中最理想的科系，才會毅然放棄申請結果，決定投入指考。

(旺報)