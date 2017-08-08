陸軍事專家：中國若被逼出手 印度必敗

新加坡《聯合早報》8日報導說，中印邊境對峙暫未出現外交和平解決的跡象，雙方媒體開始評比兩軍實力和動武的可能性。受訪中國軍事專家分析，中國確實不想開戰，但一旦被逼出手，印度必敗。

印度第一大英文報《印度時報》前晚報導，盡管中方的言辭似乎硝煙味很濃，但印度安全部門的消息人士相當確定地判斷，中國不想開戰，甚至連一次小型的軍事行動都不會有。

另一方面，該報也引述安全部門的消息人士稱，如果發生軍事摩擦，印度陸軍可以穩健應戰，因為印度士兵「完全適應」海拔1萬1000英尺的環境，而且士兵已被派駐到邊境哨站，不像中國需要機動調兵。消息人士說：「印度軍隊的條件更好，也做好了長期待命的準備。」

據該報導，雙方在洞朗地區共300至350人正隔著鐵絲圈對峙，中方約1500名士兵分三排站在後方，而印度陸軍在當地的兩個師（各1萬多人）已進入高度作戰戒備狀態，印方也把2500多名士兵從別處調到附近地區，支援當地已有的6000多名士兵。

中國大陸軍事專家對於打勝仗也同樣懷抱堅定的信心。解放軍退役少將徐光裕接受《聯合早報》訪問時表示，無論是硬件、軟件、人員素質、指揮水平等各方面，中國軍隊的實力都在印度之上。他說：「印度比中國差一個等級，如果是拳擊賽，中國是重量級運動員，印度則屬輕量級。」

他舉兩國空軍戰機近日在喜馬拉雅山上空相遇的例子，印方當時的戰機是從俄羅斯進口的，而中方的戰機則是本土製造、導彈攻擊能力更強的殲10C。

徐光裕指出，印度稱在邊境地區建了十幾座機場，表面上似乎比中國在西藏境內公開的五、六座機場多，但若加上中國在附近地區不公開的軍用機場，則對中國而言「完全足夠」。

他也指出，那些中國機場的飛機跑道長至4500米，適應高原環境，可供大型飛機起飛，包括「運20」大飛機、預警機、加油機，以及電子干擾機等。

徐光裕舉另一例子說，中國有口徑300毫米的火箭炮（PHL-03），射程可超過200公里，可以打擊印度境內的重要城市，而印度沒有這類遠程火箭炮。

盡管確信中國在軍事力量上有絕對優勢，徐光裕一定程度上同意《印度時報》引述的匿名安全部門人員的判斷，中國確實不願意開戰。

不過他也強調，如果印方硬是把中國逼到牆角，硬是不願意撤出，中國會盡量在不用一槍一炮的情況下，讓印方士兵和推土機清場。他說：「我們可以像別國對待示威者那樣把他們的實兵抬走，或像別國對待非法入境者那樣把他們扣押起來，這些都符合國際法。」

他也說，如果在清場的過程中，印方士兵在中國國土上開第一槍，那「後果是什麼，印度人要好好考慮。」

(中時)