金門廈門門對門 兩岸青年同歡笑

「2017兩岸青少年暑期夏令營」今天起跑，廈門市金門籍青少年開心回到故鄉。（李金生攝）

金門副縣長吳成典客串「吳老師」，替學員們上了一堂歷史課。（李金生攝）

金門副縣長吳成典致贈金門特產，歡迎來自對岸的故鄉人。（李金生攝）

大陸廈門市金門籍青少年子弟一行25人今（8）日「小三通」到金門，回到長輩們曾經住過的故鄉。他們將在兩岸青年學生的陪同下，穿街走巷探訪民情風俗，在祖、父輩口中的「家鄉」留下美好的暑假回憶。

由金門縣政府主辦的「2017兩岸青少年暑期夏令營」，邀請廈門市祖籍金門的青少年25人和大陸、金門青年學生20人參加。在為期4天的行程中將陸續走訪建功嶼、翟山坑道、珠山與水頭、瓊林傳統聚落、明遺老街、莒光樓外，也安排野炊、攀岩和垂降等戶外體驗活動。

做為第2、3代的金門子弟，學員們對長輩口耳相傳的故鄉，有一種既陌生又親切的特殊情感，不少人說要利用參訪空檔，循著祖傳的老住址「回家」看看。也有人表示，一定要帶幾包金門的「花生糖」回去與家人分享。

副縣長吳成典則替學員們上了一堂歷史課，他說廈門、金門門對門，古時均屬於同安縣，而金門的花生糖以前是進貢皇家的貢品，所以又叫做「貢糖」；教育處長李文良也表示，金門地小人少，但在明、清2代卻出了43位進士，都讓學員們聽得出神，對故鄉多了一分尊敬，也以身為一個「金門人」為榮。

在副縣長吳成典的建議下，學員們也將到金門歷史博物館看「國寶」明魯王朱以海壙志原件，讀一頁南明與金門歷史關係的精采故事；同時也要參加后湖國際海洋音樂季，在故鄉土地上揮灑青春活力。

(中時)