金門廈門門對門 兩岸青年同歡笑
大陸廈門市金門籍青少年子弟一行25人今（8）日「小三通」到金門，回到長輩們曾經住過的故鄉。他們將在兩岸青年學生的陪同下，穿街走巷探訪民情風俗，在祖、父輩口中的「家鄉」留下美好的暑假回憶。
由金門縣政府主辦的「2017兩岸青少年暑期夏令營」，邀請廈門市祖籍金門的青少年25人和大陸、金門青年學生20人參加。在為期4天的行程中將陸續走訪建功嶼、翟山坑道、珠山與水頭、瓊林傳統聚落、明遺老街、莒光樓外，也安排野炊、攀岩和垂降等戶外體驗活動。
做為第2、3代的金門子弟，學員們對長輩口耳相傳的故鄉，有一種既陌生又親切的特殊情感，不少人說要利用參訪空檔，循著祖傳的老住址「回家」看看。也有人表示，一定要帶幾包金門的「花生糖」回去與家人分享。
副縣長吳成典則替學員們上了一堂歷史課，他說廈門、金門門對門，古時均屬於同安縣，而金門的花生糖以前是進貢皇家的貢品，所以又叫做「貢糖」；教育處長李文良也表示，金門地小人少，但在明、清2代卻出了43位進士，都讓學員們聽得出神，對故鄉多了一分尊敬，也以身為一個「金門人」為榮。
在副縣長吳成典的建議下，學員們也將到金門歷史博物館看「國寶」明魯王朱以海壙志原件，讀一頁南明與金門歷史關係的精采故事；同時也要參加后湖國際海洋音樂季，在故鄉土地上揮灑青春活力。
(中時)
關鍵字：金門、小三通、兩岸青少年暑期夏令營、廈門
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。