世大運》體育署長林德福邀請國人進場支持選手

體育署長林德福(右)8日在接受專訪時呼籲國人買票進長支持世大運台灣健兒。(體育署提供)

2017台北世大運進入倒數計時階段，即將在下周六(19日)晚間盛大開幕！教育部體育署長林德福8日午間受訪時力邀全台民眾買票進場，以實際行動支持台灣和全球的頂尖運動員！

林德福在專訪中強調，不只世大運開幕式值得期待，包括國人關注的棒球、奪金希望的舉重好手許淑淨、郭婞淳，羽球世界球后戴資穎、桌球王子江宏傑等好手，這次都回家比賽，「民眾買票要快！千萬別錯過這些運動明星風采，買票進場看、更能實地感受獨特的現場氣氛。」林德福說。

林德福表示，去年度體育署共補助辦理112場國際賽事在台灣舉辦，累計超過35000位台灣選手參賽。而出國參加大大小小國際運動賽事的約有1000團。體育能讓我們走入國際，不坐井觀天、開拓視野，也能讓國際認識我們，而體育署在105年度成立任務型協助小組，將輔導介面延伸至國際賽申辦階段。「競技實力宛如國力展現。」林德福說。

林德福強調，台灣曾在2009年舉辦高雄世界運動會及台北聽障奧運會兩大綜合國際賽會，2011年取得世大運承辦權、是我國史上取得最高層級的國際綜合賽會。舉辦國際運動賽事，不論是單項比賽，還是綜合賽會，政府除資金協助，也在專業上協助與國際接軌。

林德福說，「國手有了我們的加油會更賣力。若真的不能到現場，看電視轉播、看網路直播，歡迎民眾共襄盛舉，一起來支持這國家大事、也是國家喜事！」

(中時電子報)