躲警查緝 酒駕通緝犯假冒斯文瘦男

許姓男子（中）酒駕被警查獲，還謊報身分證字號，想躲警查緝通緝犯身分。（張妍溱翻攝）

23歲通緝犯許姓男子在台中市北區學士路與梅亭街口發生自小客與機車擦撞之交通事故，警方發現許姓機車騎士身上飄散著濃濃香水味，但卻夾雜冒出一陣陣酒氣，進行酒測後，酒測數值竟高達0.78MG/L，許還冒用假個資，最後被查出是通緝犯身分，除依公共危險、偽造文書罪，解送地檢署歸案。

「那是我哥哥、不是我」，當時許姓男子講話結巴、神情緊張，但許還堅持身上真的沒有帶任何證件，隨口說出一個身分證號碼給員警，當場以警用小電腦仔細查清楚，發現該身分證號所顯示的斯文瘦臉男子與許男胖圓臉實在相差太大，但許男不斷說自已「吃太多是發福了。」，似乎有事隱瞞。

由於許男說詞很反覆，於是員警對他進行搜身，發現褲子口袋裡有一張駕照，照片一比對確定就是許男，許男眼見已無法說謊將被拆穿，才坦承自己是詐欺通緝犯，已經逃了1年。由於許男在酒測單上偽造其哥哥的簽名，除了被依公共危險移送外，又多了一條偽造文書罪，讓他非常後悔當初扯謊扯過頭。

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(中時)