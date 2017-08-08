林全：小朋友是國家未來的希望
行政院今（8）日舉行親子日活動，行政院長林全在臉書貼文表示，「看到這麼多小朋友，我很開心。他們是國家未來的希望。我們有責任打造良好的生活和教育環境，讓孩子們能無憂無慮地快樂成長。」
林全形容，「行政院親子日，院區和平常很不一樣。看到許多同仁帶著爸爸媽媽、牽著小朋友一同走進辦公室，讓平時嚴肅的空間多了笑聲和溫馨的感覺。」他說，今天也是父親節，祝福大家父親節快樂！
林全參加行政院親子日活動時表示，現今社會小孩成長過程充滿競爭，父母不但要面對工作及生活經濟壓力，還要照顧小孩，使得養育子女成為一項非常具挑戰的工作，雖然有許多結構性問題需要克服，但政府有義務改善相關環境。
他説，行政院會努力建立完善的子女養育環境，也希望大家隨時提供建言。
林全表示，父母的付出造就子女未來的成就，對於所有父母為家庭的辛勞奉獻，表達敬佩與感謝。
(中時)
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