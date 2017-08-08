獎學金360萬太誘人！放棄台大選亞大
高額獎學金政策奏效！大學指考8日放榜，亞洲大學打出錄取率百分百佳績，更有一名楊姓學生，以高分選填亞洲大學財經法律系，將可獲頒360萬元入學獎學金，也成為亞大創校17年來、第三位獲得高額獎學金的學生。
亞大副校長兼教務長陳大正表示，這名畢業於桃園啟英高中的楊姓學生，成績本可錄取台大，卻選擇亞洲大學財經法律系就讀，將可獲得360萬元。回顧過去3年，亞大已發出3894萬元獎學金，其中包括2人領取360萬元，他們多是國立高中畢業，原可唸台成清交，但指名就是要唸亞洲大學。
在少子化困境中，許多大學面臨招不到學生的窘境，亞大今年創下招生率百分百佳績，穩定躋身資深績優大學之林，亞大國際學院院長陳英輝指出，學校設有「創意領導」學程與創意設計學院的「國際不分系」，強化「國際移動力、職場就業力」，也是吸引學生的策略，今年暑假就有476人出國當交換生、雙聯學位、研修、實習或當國際志工。
亞大創意設計學院院長陸定邦說，領取獎學金的新生，很多就讀該院「國際不分系」，2年來已有17位學生到英國桑德蘭、德蒙福大學當交換生，其中領72萬元獎學金的尤姓學生更獲教育部約130萬元獎金、到澳洲墨爾本斯威本理工大學就讀1年。
校方強調，另有包括商設系、社工系、幼教系等學生，都分別赴美國、德國實習或當交換學生，提升國際視野確實可吸引學生，此外，學校設有夜間免費英文加強檢定班、各項專業證照班，總計582種證照班已協助學生取得1萬3063張證照，另通過多益、英檢部分共6405張證照，都幫助學生在國際或職場能展翅高飛。
(中時)
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