單親爸王建復9歲兒 貼心又早熟
單親爸爸王建復因為兒子變得更像個溫柔漢，他一個人帶兒子，外人看起來很心酸，但因為他有二姊還有媽媽的幫忙，兒子都感受得到家人滿滿的愛，所以從小就很體貼。照片中有一張王建復穿著灰色迷彩短褲，那是他買給爸爸的，但爸爸都捨不得穿，所以他每次穿這條褲子就會想起去年過世的爸爸。
前幾天他兒子剛從新加坡回台，王建復當時在拍戲空檔，接到兒子打給他的電話，電話那頭哭得傷心，讓他很擔心，一問之下才知道，原來兒子在新加坡那幾天很想他，才會一回到桃園機場就哭著打給他說要見他，但因為他忙八點檔《幸福來了》又忙參賽《台灣那麼旺》，父子倆只好在民視攝影棚碰面。
現在因為工作，父子碰面的時間變少，王建復每一次休息時間，抽空跟兒子視訊聊天，讓他格外珍惜。只是今（8日）父親節忙工作的王建復無法跟小孩團聚吃飯，但他說因為兒子還小不懂節慶，所以會配合他拍戲時間，「只要兒子平安快樂，他就快樂。」
王建復今天頂著38度的高溫在基隆海邊拍戲，他說還好這次換造型，再也沒有瀏海悶著，兒子一看到他的新髮型就說「Daddy超帥的」，讓他都融化了。這次演出文隆的角色，更有粉絲大讚「王建復是台版古天樂」，讓本身就欣賞古天樂的他受寵若驚。
王瞳看到王建復的新髮型直說「要噴鼻血了」，讓王建復開心翻了。王建復在《幸福來了》跳脫以往角色設定，反而跟搭檔的王瞳演出揪心的感情糾葛，每次跟王瞳對戲都眼眶泛淚，一方面讚揚王瞳的演技，也坦言無法不入戲。他希望接下來劇情可以讓他釋放他的運動細胞，要武打戲還是臥底挑戰的戲，就算受傷也一定全力以赴。
(中時)
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