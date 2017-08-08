叛逆小子重拾書本 導師：最佳活教材
嘉義縣竹崎高中學生嚴鎧亨、朱桀希曾是師長眼中的頭痛人物，也因皆為單親家庭，經導師廖姿宜開導下，高二起開始轉念認真讀書，今大學指考分發放榜皆錄取心目中理想大學，獻給母親最好的父親節禮物。
嚴鎧亨表示，自國中就不愛念書，也因正值叛逆期，升上高中，做過最瘋狂的事情，就是在班上玩球，不小心打破燈管，成績也不理想，是老師口中的黑名單。
嚴鎧亨表示，還好老師沒有放棄他，反而苦口婆心勸著他，甚至在高二時，要求他每節下課到導師辦公室報到，乖乖念書。他笑著說，當時都敷衍老師，裝裝樣子、草草了事，只祈求趕快打鐘，直到高二下開始領悟到家中只有他一個男生，全家經濟重擔落在姐姐、母親身上，決定認真努力念書，參加晚自習、假日與同學相約到圖書館念書，今放榜考上逢甲大學外文系，讓他相當高興。他感慨地說，如果沒有老師相勸，至今可能還在鬼混，相當感謝老師的教誨。
朱桀希起初也不愛念書，上課不是睡覺就是愛講話，常被各科老師點名，也被導師廖姿宜叫去訓話，直到導師語重心長要他好好想想未來，他才慢慢正視自己的學習態度，重拾課本，認真讀書，在同學相互砥礪下，考上靜宜大學企管系，他靦腆地說，未來將朝創業的夢想前進。
廖姿宜說，兩位學生的表現，幾乎跌破眾人眼睛，在校成績雖然吊車尾，但在最後指考衝刺中，拚上比預估還要好的大學，甚至比班上成績好的人，考上更棒的學校，可說是最佳活教材，十分欣慰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。