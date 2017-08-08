叛逆小子重拾書本 導師：最佳活教材

曾是師長眼中頭痛人物的嘉義縣竹崎高中生嚴鎧亨，高二起開始轉念認真念書，今大學指考分發放榜，考上逢甲大學外文系。（高錦如攝）

上課常被老師點名的嘉義縣竹崎高中生朱桀希，經導師廖姿宜勸導，高二起開始認真念書，今大學指考分發放榜，考上靜宜大學企管系。（高錦如攝）

嘉義縣竹崎高中學生嚴鎧亨、朱桀希曾是師長眼中的頭痛人物，也因皆為單親家庭，經導師廖姿宜開導下，高二起開始轉念認真讀書，今大學指考分發放榜皆錄取心目中理想大學，獻給母親最好的父親節禮物。

嚴鎧亨表示，自國中就不愛念書，也因正值叛逆期，升上高中，做過最瘋狂的事情，就是在班上玩球，不小心打破燈管，成績也不理想，是老師口中的黑名單。

嚴鎧亨表示，還好老師沒有放棄他，反而苦口婆心勸著他，甚至在高二時，要求他每節下課到導師辦公室報到，乖乖念書。他笑著說，當時都敷衍老師，裝裝樣子、草草了事，只祈求趕快打鐘，直到高二下開始領悟到家中只有他一個男生，全家經濟重擔落在姐姐、母親身上，決定認真努力念書，參加晚自習、假日與同學相約到圖書館念書，今放榜考上逢甲大學外文系，讓他相當高興。他感慨地說，如果沒有老師相勸，至今可能還在鬼混，相當感謝老師的教誨。

朱桀希起初也不愛念書，上課不是睡覺就是愛講話，常被各科老師點名，也被導師廖姿宜叫去訓話，直到導師語重心長要他好好想想未來，他才慢慢正視自己的學習態度，重拾課本，認真讀書，在同學相互砥礪下，考上靜宜大學企管系，他靦腆地說，未來將朝創業的夢想前進。

廖姿宜說，兩位學生的表現，幾乎跌破眾人眼睛，在校成績雖然吊車尾，但在最後指考衝刺中，拚上比預估還要好的大學，甚至比班上成績好的人，考上更棒的學校，可說是最佳活教材，十分欣慰。

(中時)