國中妹臉書交友染菜花 男子辯是「兩情相悅」
分手染菜花！基隆市1名24歲王姓男子，利用臉書交友，認識1名15歲國中妹，王男將國中妹約出來相見後，2人宛如天雷勾動地火，1周內就迅速上床。怎料過了3個月，2人分手後，女子突然覺得下體很癢，經送醫後發現罹患了「菜花」，女子的父母得知後當場氣炸，怒告王男，檢警調查後依對未成年性交罪起訴王男。
檢警調查，去年4月間，王男在臉書上將國中女子約出來，認識不到一周，就將女子帶到家中談心，並藉機嘿咻。7月間2人分手，女子覺得下體奇癢無比，還有刺痛的感覺，到婦產科診斷後才發現，已經罹患了性病菜花。
事後女子拿取了治療菜花的藥膏，卻在10月，母親在女兒的房間發現藥膏，經詢問下才得知女兒因為和王男上床而罹患菜花，氣得控告王男。
「我們是兩情相悅！」王男經訊後供稱，他並沒有強迫少女發生性行為，2人曾是情侶，而女子也說王沒有逼迫她。
不過，檢警調查認為，少女案發時未滿16歲，雖然2人是兩情相悅，但仍依未成年性交罪將王男起訴。
(中時)
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