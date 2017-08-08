新政綱去除和平協議 蕭景田反問：和平有什麼不好？

國民黨中常會明天將討論新版「政策綱領」草案、黨章修正案與縣市委員會主委直選辦法，再提報20日的第20屆第一次全國代表大會通過。對於黨中央擬以「一中各表」取代「和平協議」，中常委蕭田表示反問，「和平有什麼不對」？他強調，國民黨現在雖然在野，但這是黨的目標，對人民的號召，也是與民進黨的區別，「絕對是好事」！

國民黨820全代會擬通過的新版政策綱領，是否刪除前主席洪秀柱任內主張的「和平協議」內容，引發不同立場黨代表異議。蕭景田表示，「和平協議」是去年全代會才通過的，現在換人就推翻，這不是好事。

他說，政策都有其延續性，更何況是政綱，雖然國民黨現在不是執政黨，還不能實現，但黨要有理想，尤其黨是選舉機器，「兩岸議題國民黨有很大的發揮空間，為什麼要自我限縮？」就像民進黨有「台獨黨綱」，大家都很清楚，國民黨就是反台獨，就是統一，只是統一有步驟。

他說，國民黨在對岸關係是善意、和平，而不是獨立、對立與衝突，這和民進黨是有區別的，這是好事。他強調，這是為黨、為國家與人民都是有利的，若是「不贏了，我就要推翻誰」，一下這個樣子，一樣那個樣子，怎麼對黨員交代。

(中時)