遭星國指控 美籍學者黃靖到底是哪國「間諜」？

美籍華裔學者黃靖，被控干預新加坡內政，遭取消居留權。（新華網）

華裔美籍學者黃靖遭新加坡指控為間諜，有了最新發展。黃靖不承認指控罪名，此前表示要向美國大使館及律師尋求協助，今（8）日夫妻正式向星國內政部提起上訴。由於新加坡政府未多做說明，黃靖本人也否認自己為某國服務，那到底他是哪國的間諜呢？華人圈對此可說議論紛紛。

根據美國之音報導，上周末新加坡政府宣布，吊銷黃靖和妻子的綠卡並禁止入境。此事件有如一石激起千層浪，消息迅速傳遍了華人世界。為此，他丟了新加坡國立大學教職，也辭去當地企業獨立董事，若上訴失敗，他與妻子得在特定時間內離開新加坡。

對於指控，黃靖曾向南華早報表示，說我是外國間諜，這是一派胡言。「為何不指出是哪個外國？是中國還是美國？」此前，黃靖表示將向律師及美國大使館尋求協助，而中國外交部上周五被問到此事 則稱中方「不知情」。

華人頭條網站報導說，黃靖發表的言論並非一直「親中」，在2008年之前，黃也發表了很多演講「黑中國」。

據了解，黃靖是1986年進入美國哈佛大學學習，他曾自稱1989年鄧小平的死亡傳言，他是始作俑者，目的是為逼鄧出面對六四表態。

華人頭條引述新加坡萬事通的話說，黃靖和妻子都是美國公民，「雖然大學及以前的成長歲月是在中國大陸，但他從踏入美國攻讀博士後，早已深受美式資本主義洗禮，早年更是在公眾場合大黑中國，而且，現在面臨著危機，他首先想到的也是他的國家--美國。」

有網友認為，黃靖就像那些海外偽民運一樣，先利用黑中共拿到綠卡，然後開始為中共背書獲取利益，小罵大幫忙，為中共「大外宣」使力。

也有人揣測，黃靖可能是3重間諜，新加坡怕他的真實身分被暴露，以致在美中兩國之間夾扁頭。另外，黃靖的身分是中共籠絡和利用或者策反的合理選項，這也是中共比較老套和擅長的做法。

在出事前，黃靖是新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授，經常在世界各大媒體上發表有關中美關係和亞洲政策方面的文章和觀點。他持有新加坡綠卡，並在當地置產，去新加坡前是美國布魯金斯學會研究員。

黃靖學術經歷傲人，是哈佛政治學博士、復旦歷史學碩士，四川大學英文學士，也是海外少見來出身中國的知名中美問題專家之一。

(中時電子報)