林全：反毒朝目標落實 展現具體成效

行政院長林全今（8）日在臉書貼文表示，接連幾次破獲重大毒品案件，證明｢新世代反毒策略」的成效，偵辦過程不僅運用大數據分析作為科技辦案的基礎，同時也發揮區域聯防功能，讓反毒工作朝目標落實，展現具體成效。

林全指出，8月4日桃園地檢署在桃園市龍潭區國道三號74.6公里處查獲運輸愷他命毒品181公斤。緝毒出擊成功，讓社會大眾瞭解目前反毒工作的進展，以及檢、警、調、海巡、關務及憲兵等緝毒機關，維護國內治安的決心。

他說，「新世代反毒策略」有了初步成果，未來仍會持續努力。因為，反毒工作不僅要有策略及方法，人員的合作無間更為重要。希望各單位共同努力、不分彼此，讓社會大眾看到政府打擊毒品的決心，也讓台灣社會安定和治安工作，成為國際的典範。

林全今日前往桃園地檢署出席「查獲愷他命181公斤有功人員頒獎典禮」。

(中時)