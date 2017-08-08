父親節前夕po文想尋短 警阻憾事

家住新竹縣峨眉鄉一名黃姓男子，因近日工作不順心情不佳，還在臉書貼文表示有輕生念頭，7日上午出門後便失去蹤影，讓家人焦急萬分。

家人最後向警方報案，表示黃男可能有意尋短，擔心他想不開，請警方幫忙協尋。警方接獲報案後，立即通報臨近各所協尋，並同時請電信公司幫忙定位黃男的手機訊號位置。

富興派出所巡邏員警鄒仁鐘及廖崇志，不久後在大埔水庫匣門附近發現黃男的自小客車。黃男表示因為最近工作不順，又開著公司的公務車不慎與人發生車禍，心情低落，才想到水庫散心。

黃男父母趕抵現場後，擔心得忍不住指責黃男「你這樣(自殺)並不能解決問題，反而造成更多問題」、「兩個小孩是你的責任，你不能發生什麼事」。

警方也勸黃男，隔天就是父親節了，身為爸爸要多想想孩子，人生多轉念，沒有什麼過不去的。黃男聽了之後相當懊悔，並抱著女兒低聲道歉：「爸爸對不起你。」

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(中時)