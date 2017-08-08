指考放榜 他從校排600名拚上台大
大學指考今天放榜，台中女中蔡瑋倫學測時只考了58級分，其中數學更只有6級分，但全力拚指考，終於錄取第一志願台大法律系；台中一中陳柏瑜因為玩社團，高二時成績一度掉到校排600名，之後努力振作，拚上台大國企系。
身材瘦高的蔡瑋倫說，學測成績公布的當天，當下就決定要全力拚指考，以往因數學不好、每次念的時候都會想逃避，但為了指考，立定決心要拚數學，特地買了本老師推薦的參考書，每天算一個單元，感覺負擔較小，最後數乙考到87.6分。
選擇法律系，蔡瑋倫說，是因為以往念公民與道德時，每次念到與法律相關的章節，都感覺很有趣，參加社團時也會看些法官釋憲文、覺得不會枯燥，就此奠定對法律的喜愛。
台中一中陳柏瑜學測考了70級分，但申請第一階段只通過台大經濟系，他說，高一時校排100多名，但高二因為擔任社團幹部，成績掉到校排600多，升高三時不斷努力才拚回來，家人希望自己念醫，但覺得沒興趣，反倒想從商，才選擇國企系就讀。
回想求學經過，陳柏瑜說，因父親在大陸工作，小學都在大陸念書，到國二才返回台灣，感覺兩岸上課氣氛、風氣都很不一樣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。