指考放榜 他從校排600名拚上台大

大學指考放榜，台中一中今年表現超出預期。（林欣儀攝）

台中女中蔡瑋倫學測考了58級分，其中數學更只有6級分，經不斷努力，拚上台大法律系。(林欣儀攝)

大學指考今天放榜，台中女中蔡瑋倫學測時只考了58級分，其中數學更只有6級分，但全力拚指考，終於錄取第一志願台大法律系；台中一中陳柏瑜因為玩社團，高二時成績一度掉到校排600名，之後努力振作，拚上台大國企系。

身材瘦高的蔡瑋倫說，學測成績公布的當天，當下就決定要全力拚指考，以往因數學不好、每次念的時候都會想逃避，但為了指考，立定決心要拚數學，特地買了本老師推薦的參考書，每天算一個單元，感覺負擔較小，最後數乙考到87.6分。

選擇法律系，蔡瑋倫說，是因為以往念公民與道德時，每次念到與法律相關的章節，都感覺很有趣，參加社團時也會看些法官釋憲文、覺得不會枯燥，就此奠定對法律的喜愛。

台中一中陳柏瑜學測考了70級分，但申請第一階段只通過台大經濟系，他說，高一時校排100多名，但高二因為擔任社團幹部，成績掉到校排600多，升高三時不斷努力才拚回來，家人希望自己念醫，但覺得沒興趣，反倒想從商，才選擇國企系就讀。

回想求學經過，陳柏瑜說，因父親在大陸工作，小學都在大陸念書，到國二才返回台灣，感覺兩岸上課氣氛、風氣都很不一樣。

(中時)