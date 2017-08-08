金門高中指考全上 8人錄取國立大學

大學指考分發結果放榜，金門高中8人錄取國立大學。（李金生攝）

金中校長廖俊仁（右）肯定同學們全力以赴，為自己爭取到好成績。（李金生攝）

大學指考分發結果今天放榜，國立金門高中54名學生全上。其中8人錄取國立大學。金中校長廖俊仁肯定同學們全力以赴，為自己爭取到好成績。

金中今年共有54人參加指考，結果都獲得錄取，其中有8人錄取國立大學，分別是金門大學3人，另台北市立大學、國立體育大學、聯合大學、嘉義大學和高雄大學各1人。

金中今年共有畢業生325人，除54人指考錄取之外，另有繁星和個人申請201人、醫保7人、師保8人、四技申請9人、身障甄試2人、軍校1人、警專5人。其餘分別錄取大學個別招生，或選擇進入軍旅志願役服務，另也有人準備半工半讀，就讀金門大學進修部。

(中時)