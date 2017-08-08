三角蟹蛛藏花間 像是隱身術

三角蟹蛛棲息在紅葉樹的花序。(沈揮勝攝)

隱藏花間，沒人提示可能就看不到了。(沈揮勝攝)

南投縣日月潭的紅葉樹正在開花，1隻體色淺黃的三角蟹蛛棲息在紅葉樹的花序上，因融入環境，不仔細看根本瞧不出來、很仔細看還是會有人瞧不出來；造物者的傑作讓人讚嘆！

(中時)