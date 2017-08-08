雄女14生赴海外求學，開拓視野

高雄女中施亭羽（右起）、鍾寧、李乙珊，為開投視野、提早與國際接軌，將負笈海外求學。（李義攝）

雄女今年有14位畢業生選擇到國外大學就讀，遍及大陸、香港、澳門、日、美、英、加拿大、澳洲，她們異口同聲說「想拓展視野」「提早與國際接軌」更有人直言，不想陷入求職困難及低薪的困境裡。

錄取日本日稻田大學國際教養學部的施亭羽自幼就常隨父母赴日旅遊，心中早已下定決心畢業直接赴海外求學，高中3年拚學業也自行學習日文及德文，一切都為實踐開拓視野的理想，未來會先在日本工作。

美國波士頓大學商學院的鍾寧，接觸國外學校到雄女招生後，就決定要出國唸大學，讓自己提早國際化，開拓視野。

錄取香港科技大學的李乙珊說，學風好又是世界大學排名前段、提早與國際接軌等誘因外，她也直言，不想陷入求職困難及低薪的困境裡。

不過，邁向國際的代價不低，赴美求學1年學費和生活費約14萬美元，折合新台幣要422萬元，赴日求學1年學費及生活費也要新台幣80多萬元。

(中時)