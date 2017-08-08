何姿瑩這樣做 英檢初、中、中高級一次通過

嘉義縣竹崎高中生何姿瑩(左)自小熱愛英文，今大學指考放榜考上高師大英語系，導師李尚儒(右)也替她感到十分開心。(高錦如攝)

何姿瑩認真學習英文的模樣，讓她也有好收穫，英檢初、中、中高級一次通過。(高錦如攝)

嘉義縣竹崎高中生何姿瑩自小就熱愛英文，常哼著迪士尼歌曲，為強化英文能力，國中主動要求爸媽讓她補習，升上高中更要求天天至少讀一篇英文雜誌，今大學指考放榜拚上高師大英語系，她坦言，雖然沒有考上心中理想學校，但能讀自己最愛英文，相當高興。

何姿瑩表示，從小就喜歡哼著迪士尼歌曲，即使不懂意思，也想哼上幾句，她透露，其實自己國小英文能力不好，別人花10分鐘就能背好5個單字，她卻得花上30分鐘，為加強自己英文能力，特地要求父母親讓她補習英文。

升上高中後，何姿瑩甚至要求自己每天至少讀一篇英文雜誌，並將不會的英文單字抄寫出來，若單字還是記不起來，隔天會再重新複習一次，日積月累下，在指考前2、3個月英檢中高級初試複試一次通過。

何姿瑩認真學習英文的模樣，讓她從國中開始到高中，整整擔任6年的英文小老師，而英檢初級、中級也是一次通過，她說，國中會考英文也拿到滿分A++的好成績。

何姿瑩說，雖然沒拚上心中理想大學，但能讀自己最愛的科系，十分開心，未來將朝華語老師邁進。

(中時)