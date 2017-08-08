自爆害桃猿錯失贏球機會...王躍霖有夠悶

王躍霖前場出賽投得掙扎，讓猿隊從領先到最後輸球。(中央社資料照)

Lamigo桃猿王躍霖今年投出生涯年，然而上周最後一場出賽，他卻只撐0.1局就炸3分，導致球隊遭追平，其中連2次保送擠成滿壘，是個致命傷，他也不滿自己的表現，今(8日)表示當時投起球的心情上，不比過往來得篤定，「要爆也寧願被打爆，而不是像這樣自爆，真的蠻悶的！」

王躍霖本季轉型為專職牛棚投手後，投出相當不錯的成績。然而，上周日(6日)猿隊與中信兄弟交手，他在8下球隊9比6領先時登板，卻只抓到1個出局數，挨2安、投2保送、失3分，使得猿隊遭兄弟追平，最後以1分之差落敗。王躍霖自認能夠投好，卻失手害球隊錯失贏球機會，他相當自責。

王躍霖會遇襲，關鍵在一壘有人時，連送2次保送造成滿壘危機。他坦言，球季進行至今，身體多少累積了點疲勞和小傷，使得投球時多了一分顧慮，導致投出不好的結果。在比賽後，他自我反省，前輩林英傑也提點他別想太多，讓他心情得以重振，「今天開始，要告訴自己不能再失分！」

(中時電子報)