大豹溪開會跳水半身攤　男控職災索賠敗訴

任職保全公司的趙男，2013年前往三峽區大豹溪風景區參加會議，一時興起於戲水區跳水，導致下半身癱瘓。（吳堂靖攝）

任職保全公司的趙男，2013年前往大豹溪風景區，參加公司會議，會後趙男一時興起，爬上巨石跳水，不料下半身因此癱瘓，他認為傷害屬於會議延伸的職災，求償268萬餘元。新北地院審酌，公司未強制人員參加戲水、烤肉，且該處禁止跳水，判處趙男敗訴。

趙男供稱，2013年9月接獲公司指示，前往大豹溪風景區開會，認為公司選址不當，又無提供安全防護措施、人員，才會讓他從高處落水，導致下半身癱瘓、大小便無法自理，需專人照護起居，憤而向公司索賠268萬。

法官認為，當時會議僅進行10分鐘，未參加也不用請假，且會議結束後，並無強制參加烤肉活動，趙男不顧該處僅為戲水區，逕行跳水而受傷，不屬於職災範圍，判處趙男敗訴。

(中時)