係金A 陸客到非洲避暑比去年多2倍
大陸高昏熱到爆，許多網友開玩笑「乾脆到非洲去避暑」，但這可是真的。因為南北半球季節相反，目前非洲正好是一年中最涼爽的季節，肯亞、南非和模里西斯都成了陸客最受歡迎的「避暑勝地」，人潮比去年同期多了2倍。
依據旅遊網站驢媽媽本月7日提供的資料顯示，非洲已成為今年陸客出境遊最愛的「避暑」旅遊目的地之一。在非洲，最受歡迎的依次是模里西斯、肯亞、摩洛哥、南非和突尼斯，旅遊價格和去年差不多，多集中在1到2萬元人民幣之間，出遊天數多在8天以上。本月中上旬將是暑期出遊最高峰。上海、成都、北京、廣州、深圳、昆明、西安、南京、武漢、無錫是赴非遊十大熱門客源地。
根據世界旅遊組織統計，2008年赴非陸客只占出國遊總人數的3%，2016年升至10%，達1130萬人次，且還在以每年50%的速度快速成長。
非洲媒體報導，由於簽證條件的放鬆和往來直飛航班的開通等原因，2016年赴衣索匹亞、肯亞和南非的陸客人數都大幅成長。前往非洲旅遊的主要目的包括到非洲慶祝婚姻、畢業、生日或過節，感受不一樣的異國風情和文化。尤其是陸客購買力高出歐洲遊客40%，對非洲旅遊業來說更是「天上掉下來的蛋糕」。
(旺報)
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