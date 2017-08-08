毒品通緝肇逃，警專實習生負傷奮勇制伏

台東員警負傷制伏毒品通緝犯，雙方發生激烈扭打。（莊哲權翻攝）

因毒品及殺人未遂案遭通緝的彭姓男子，7日上午開車經台東市文心路時，衝撞他車肇逃，台東警分局豐里派出所員警薛慶祥及警專實習生尤律喆獲報趕往，要求他下車接受盤查，但彭男頑強抵抗，雙方發生激烈扭打，兩警合力以制伏。

台東警察分局豐里派出所於7日上午8時50分許，接獲民眾報案，稱台東市文心路有車輛撞到其他車後肇逃，巡邏警員薛慶祥及警專實習生尤律喆獲報火速前往，即時攔阻的彭嫌。

彭嫌自知因毒品及殺人未遂等案遭通緝，心虛下立即拔腿逃跑，遭員警迅速以大外割絆倒，然彭嫌仍極力掙脫，還咬傷薛員腋下，尤員右臉也遭抓傷，但員警仍負傷制伏歹徒。

警方隨後在彭嫌自小客車內查獲毒品海洛因12袋、安非他命1袋，及玻璃球、注射針筒、電子磅秤等，偵訊後依妨礙公務、毒品危害條例、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

尤員是台東縣刑大副大隊長尤正廷的兒子，同僚聞訊大讚「虎父無犬子」，但是在扭打過程中，尤員臉部多處受傷，尤正廷說，從警30年以來，沒想父親節的禮物就是兒子抓通緝犯受傷 ，讓他心疼又驕傲，將來警方執行公權力，與犯嫌的衝突會越來越大，叮嚀兒子日後在警察生涯中一定要注意安全。

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(中時)