陸女來台賣淫 第1天就被抓

嘉義警方日前逮到2名陸籍賣淫女，已移送遣返回國。（警方提供）

嘉義市政府警察局第2分局北門派出所所長吳政緯、巡佐李文雄等人員日前在嘉義市某出租套房，當場查獲2名大陸籍性工作者，經查才發現2人來台第1天做生意就查逮到，目前2人已被遣返回國。

警方表示，近日發現有人在知名論壇內發文，並在通訊軟體向不特定人傳達色情交易訊息，才循線破獲該應召站，且警方到出租套房執行臨檢時，只是先發現房內有1名大陸籍女子涉嫌從事性交易，因該女子見員警進入顯得驚慌失措，還眼眶含淚，經安撫後才坦承和朋友一起來台賣淫，且朋友於隔壁房內，讓員警一口氣逮到2名賣淫女子。

警方調查，該應召站為了提高知名度和客源，除利用通訊軟體四處張貼相關訊息，也在知名論壇上發文，詳細的介紹每名賣淫女子的照片、價碼和服務內容，成功吸引嫖客上門，全案已依違反兒童及少年性剝削防制條例及妨害風化罪嫌偵辦，2名大陸籍女子也送至移民署專勤隊遣返回國。

(中時)