陸女來台賣淫 第1天就被抓
嘉義市政府警察局第2分局北門派出所所長吳政緯、巡佐李文雄等人員日前在嘉義市某出租套房，當場查獲2名大陸籍性工作者，經查才發現2人來台第1天做生意就查逮到，目前2人已被遣返回國。
警方表示，近日發現有人在知名論壇內發文，並在通訊軟體向不特定人傳達色情交易訊息，才循線破獲該應召站，且警方到出租套房執行臨檢時，只是先發現房內有1名大陸籍女子涉嫌從事性交易，因該女子見員警進入顯得驚慌失措，還眼眶含淚，經安撫後才坦承和朋友一起來台賣淫，且朋友於隔壁房內，讓員警一口氣逮到2名賣淫女子。
警方調查，該應召站為了提高知名度和客源，除利用通訊軟體四處張貼相關訊息，也在知名論壇上發文，詳細的介紹每名賣淫女子的照片、價碼和服務內容，成功吸引嫖客上門，全案已依違反兒童及少年性剝削防制條例及妨害風化罪嫌偵辦，2名大陸籍女子也送至移民署專勤隊遣返回國。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。