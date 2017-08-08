十鼓再推「天堂路－糖晶落體」 享受3秒一躍而下刺激感

「天堂路－糖晶落體」，是目前全台最高的高空自由落體，遊客需先徒步走過「天空步道」，再爬上「天堂路」，到達7層樓約20公尺高看台，體驗3秒一躍而下快感。(曹婷婷攝)

「天堂路－糖晶落體」吸引熱中刺激的民眾挑戰。(曹婷婷攝)

喜愛挑戰刺激的人，今夏來台南有全新刺激的自由落體，滿足大膽的您！前身為百年舊糖廠的仁德十鼓文創園區，將原本閒置的糖廠，改造成為文創基地，締造觀光人氣，近來走極限運動風，新推出天堂路的自由落體新玩法，遊客可享受3秒從7樓一躍而下，刺激快感，吸引遊客爭相挑戰。

十鼓仁糖文創園區繼煙囪滑梯和地獄垂降後，全新推出「天堂路－糖晶落體」，是目前全台最高的高空自由落體，遊客需先徒步走過「天空步道」，再爬上「天堂路」，到達7層樓約20公尺高看台，體驗3秒一躍而下快感。

十鼓表示，該設備由英國製造，通過德國技術監督協會認可，設施開放前也由國內專業團體經過多次反覆操作與測試才啟用，每次保養後均可再被使用1萬2千次，到達定期1年及使用次數上限前，都會請專業技師檢測和更換零件。

「天堂路－糖晶落體」限定10歲至65歲者可體驗，體重則限制在30公斤至120公斤間，體驗相關限制均須聽從現場工作人員指示。

暑假期間體驗優惠價50元，已吸引不少遊客前來「尖叫體驗」。遊客試玩後坦言，不斷默念「南無觀世音菩薩」，雖然可怕但很好玩，也有遊客過去體驗過地獄垂降等極限設施，慕名來訪自由落體，事後豎起拇指說，「十鼓94狂！」十鼓透露，天堂路－糖晶落體試營運期間，曾有體驗者足足站在看台40分鐘，才咬牙躍下。

(中時)