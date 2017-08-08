驚艷莫斯科之作 擊樂劇場《木蘭》11月起全台巡演

擊樂劇場《木蘭》將打擊樂融合京劇，無縫接軌，感人至深。(朱宗慶打擊樂團提供)

京劇加上打擊樂，擊樂劇場《木蘭》6月受邀到俄國契訶夫國際劇場藝術節，全場爆滿，揚威國際；下半年這齣驚艷莫斯科之作將在台灣重現。

催生者也是朱團藝術總監朱宗慶表示，《木蘭》這個故事流傳千年，但透過導演李小平的重新演繹，朱團駐團作曲家千惠的創作，用音樂刻劃心境轉折，鼓聲傳遞劇情，「即使在排練場和劇場已經看過無數次，依然令人感動。」

劇情從木蘭已經當上將軍開始敘述，爬梳木蘭從小代父從軍、馳騁沙場到近鄉情怯的內心糾結，從京劇念白到擊樂演奏，從將軍木蘭到少女木蘭，京劇木蘭與擊樂木蘭相互交融，在交錯的時空中一起呼吸，木蘭內心的獨白透過鼓棒和琴槌流瀉，令人感動。

從2009年《披京展擊》穆桂英上場擊鼓演出的音樂會開始，朱團就已經嘗試古今交融的新可能，隔年擊樂劇場《木蘭》誕生，京劇與打擊樂分庭抗禮，是當年最出色的製作之一。2013年，樂團更進一步改版，打擊樂與京劇兩種演出形式透過「樂器、身段、唱腔、肢體」相互交融，完成了階段性的新版《木蘭》。今年6月《木蘭》受邀前進契訶夫國際劇場藝術節，90分鐘沒有冷場，掌聲不斷，這不但是朱團在台灣發展打擊樂的里程碑，也是台灣團隊在表演藝術領域所展現的亮麗成果。

11月起，擊樂劇場《木蘭》將在台北台灣戲曲中心、台中國家歌劇院與高雄至德堂演出9場。詳情可詢兩廳院售票系統。

(中時)