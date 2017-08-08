日防衛白皮書再提「中國威脅」王毅：老調重彈

日本政府8日舉行內閣會議，批准2017年版《防衛白皮書》，內容再提到「中國威脅論」，即將結束東亞合作系列外長會的大陸外交部長王毅在離開馬尼拉前表示，日本這是「老調重彈」。

共同社報導，日本政府8日舉行內閣會議批准2017年版《防衛白皮書》，新任防衛相小野寺五典在會議上報告。

陸媒提到，新版的日本《防衛白皮書》主要涉及朝核、日美共同防衛、日韓爭議島嶼、日俄爭議島嶼等多項議題，海洋安全問題、台海局勢等問題，在「老調重彈地鼓吹中國威脅論」，渲染日本安全保障環境日趨嚴峻，為安倍政府延續擴張性防衛政策背書。

據了解，白皮書中涉及大陸的篇幅較2016年增加，長達34頁，並提高了中國威脅的等級。

白皮書談到，中國海軍航母遼寧艦在2016年12月首次駛入西太平洋，其認為這展示了「（中國海軍）海上戰鬥能力的提升，以及向更遠方投送戰力能力的提升」。白皮書還指出中國海軍艦艇的活動趨於擴大，在日本海的活動也有可能更加活躍。

白皮書統計，2016年度日本航空自衛隊針對中國飛機的緊急升空達851次，創歷史新高。針對解放軍海軍的活動，白皮書稱，「對於中國給日本和國際社會安全保障環境造成的影響，感到強烈擔憂」， 較2016年版「存在令人強烈擔憂的一面」，用詞程度加深。

(旺報)