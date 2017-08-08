姚元浩求告前爆先上警局 王心凌淡定回應
姚元浩與王心凌年初結束4年戀情，上月25日爆出兩人交往時，由姚元浩掌鏡的王心凌私密照遭不明人士外流，雙方也因此正式鬧翻，今(8日)姚元浩二度打破沉默，對王心凌喊話：「麻煩妳一定要提告」，稍早媒體報導，姚元浩發文前今中午被目擊現身刑事警察局報案，希望尋求法律途徑還給他清白。
上月底王心凌私照外洩風波爆發，3天後，姚元浩27日才向舊愛真情喊話，除了說：「心凌，非常非常地對不起」，也澄清照片是熱戀時期所拍，絕非「偷拍」，卻遭王心凌公司打臉說空話，沉澱13天後，姚元浩終於態度轉硬，開口還原2年前雙方曾一起找照片發布者的經過，也要求王心凌不用再考慮，一定要提告，「只有立案，才能進入司法程序」，「才能還我的清白」。
據《自由時報》報導，姚元浩今中午現身刑事警察局，盼藉由司法調查能揪出這起私照外洩案的幕後黑手，而對於姚元浩再度發出聲明，王心凌方面則表示不想再與之起舞，也不想因為對方開口就隨即去告，目前對此暫時不想回應。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。