姚元浩求告前爆先上警局 王心凌淡定回應

姚元浩今午赴警局報案後，稍早發文要求王心凌提告。（圖／中時資料照片）

姚元浩與王心凌年初結束4年戀情，上月25日爆出兩人交往時，由姚元浩掌鏡的王心凌私密照遭不明人士外流，雙方也因此正式鬧翻，今(8日)姚元浩二度打破沉默，對王心凌喊話：「麻煩妳一定要提告」，稍早媒體報導，姚元浩發文前今中午被目擊現身刑事警察局報案，希望尋求法律途徑還給他清白。

上月底王心凌私照外洩風波爆發，3天後，姚元浩27日才向舊愛真情喊話，除了說：「心凌，非常非常地對不起」，也澄清照片是熱戀時期所拍，絕非「偷拍」，卻遭王心凌公司打臉說空話，沉澱13天後，姚元浩終於態度轉硬，開口還原2年前雙方曾一起找照片發布者的經過，也要求王心凌不用再考慮，一定要提告，「只有立案，才能進入司法程序」，「才能還我的清白」。

據《自由時報》報導，姚元浩今中午現身刑事警察局，盼藉由司法調查能揪出這起私照外洩案的幕後黑手，而對於姚元浩再度發出聲明，王心凌方面則表示不想再與之起舞，也不想因為對方開口就隨即去告，目前對此暫時不想回應。

(中時電子報)