黃曉明幸福肥！腹肌不見了 小肚肚見客
演藝圈模範夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby），今年初迎來寶貝兒子「小海綿」報到，一家三口十分幸福。但黃曉明從結婚生子後，就頻頻被傳幸福肥，近日他在節目中裸上身，更被發現6塊腹肌不見了，白嫩小肚肚完全現形。
黃曉明過去在不少廣告、戲劇都秀過他的精壯身材，線條分明的冰塊盒腹肌，不只讓女粉絲看了大讚性感，連男性也直呼羨慕。不過，他最近和趙薇、周冬雨等人錄製《中餐廳》，在最新一集預告中出現打赤膊的畫面，卻看到他的6塊腹肌全變成一塊，只剩白嫩小肚肚見客，讓網友忍不住笑虧「美食節目的職業傷害」、「現在真的很幸福」。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、Angelababy、中餐廳
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