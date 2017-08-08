黃曉明幸福肥！腹肌不見了 小肚肚見客

黃曉明在廣告、戲劇常露出精壯腹肌。（圖／翻攝自微博）

黃曉明腹肌不見了，半裸露出白嫩小肚。（圖／翻攝自中餐廳微博）

演藝圈模範夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby），今年初迎來寶貝兒子「小海綿」報到，一家三口十分幸福。但黃曉明從結婚生子後，就頻頻被傳幸福肥，近日他在節目中裸上身，更被發現6塊腹肌不見了，白嫩小肚肚完全現形。

黃曉明過去在不少廣告、戲劇都秀過他的精壯身材，線條分明的冰塊盒腹肌，不只讓女粉絲看了大讚性感，連男性也直呼羨慕。不過，他最近和趙薇、周冬雨等人錄製《中餐廳》，在最新一集預告中出現打赤膊的畫面，卻看到他的6塊腹肌全變成一塊，只剩白嫩小肚肚見客，讓網友忍不住笑虧「美食節目的職業傷害」、「現在真的很幸福」。

(中時電子報)