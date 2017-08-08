《了解與互信 兩岸一定旺》解構「戰狼熱」 大國崛起＋強軍之路=陸影史最賣座？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

大陸最近討論熱烈的，除了中印邊界的緊張，就是一部名叫《戰狼2》的電影，由武打男星吳京自編自導自演，票房更是突破34億人民幣(約台幣155億)，除了貸出「東方英雄」的概念，電影拍攝地點，更是跑到非洲取景！

其實中國大陸對非洲的布局，除了食衣住行都包了之外，還有首座的海外軍事基地也在東非，而且距離美軍基地僅13公里，背後有何涵義？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓資深媒體人黃敬平、前國民黨立委帥化民、前台北市副市長李永萍、軍事雜誌總編輯鄭繼文、軍事觀察員魏東旭(北京連線)。

(中時電子報)