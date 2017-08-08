霍建華過第一個父親節 林心如這樣幫他慶祝
8日適逢88父親節， 八大電視《我的男孩》劇組及演員仍頂著高溫馬不停蹄趕拍，電視台特別準備千層派蛋糕及粉圓冰前往拍攝現場探班，替身為父親的導演徐輔軍、屈中恆慶祝節；今年首次有女兒「小海豚」陪伴的林心如，透露前一晚才和老公霍建華聊起，因為女兒年紀還小，還不會叫爸爸、媽媽，因此今年這節日對他們夫妻倆還沒有特別的感覺，但她已準備晚上會和家人一起去吃飯。
最近每天都是38度左右的高溫，氣候炎熱，演員們抗暑方法就是小風扇不離身之外，不過，林心如、楊謹華兩位美女不約而同強調，她們都「忌喝冷飲」，只喝溫開水。楊謹華甚至提醒：「喝冰水會更躁熱耶。」高聖遠笑說，還好目前大部份的戲剛好都在有空調地方拍，他以前在美國時是住在海邊，高溫對他來說很習慣，唯一不同是台灣比較濕黏。
高聖遠、楊謹華也和大家一起開心享受現場歡樂氣氛，尤其高聖遠看到桌上一碗碗的粉圓剉冰，竟讓他想起那是兒時每年回台灣過暑假，必吃的懷舊滋味。林心如表示，戲劇開拍已兩個月，演員合作愉快，因於場景很多，包括台北、宜蘭、桃園等地，大家都非常辛苦，期待未來戲劇12月上檔時，能受到觀眾喜愛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。