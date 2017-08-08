霍建華過第一個父親節 林心如這樣幫他慶祝

八大電視《我的男孩》劇組為導演徐輔軍、屈中恆慶祝父親節。（八大）

《我的男孩》演員屈中恆、高聖遠、林心如、楊謹華一起過父親節。（八大）

《我的男孩》演員屈中恆、高聖遠、林心如、楊謹華一起過父親節。（八大）

8日適逢88父親節， 八大電視《我的男孩》劇組及演員仍頂著高溫馬不停蹄趕拍，電視台特別準備千層派蛋糕及粉圓冰前往拍攝現場探班，替身為父親的導演徐輔軍、屈中恆慶祝節；今年首次有女兒「小海豚」陪伴的林心如，透露前一晚才和老公霍建華聊起，因為女兒年紀還小，還不會叫爸爸、媽媽，因此今年這節日對他們夫妻倆還沒有特別的感覺，但她已準備晚上會和家人一起去吃飯。

最近每天都是38度左右的高溫，氣候炎熱，演員們抗暑方法就是小風扇不離身之外，不過，林心如、楊謹華兩位美女不約而同強調，她們都「忌喝冷飲」，只喝溫開水。楊謹華甚至提醒：「喝冰水會更躁熱耶。」高聖遠笑說，還好目前大部份的戲剛好都在有空調地方拍，他以前在美國時是住在海邊，高溫對他來說很習慣，唯一不同是台灣比較濕黏。

高聖遠、楊謹華也和大家一起開心享受現場歡樂氣氛，尤其高聖遠看到桌上一碗碗的粉圓剉冰，竟讓他想起那是兒時每年回台灣過暑假，必吃的懷舊滋味。林心如表示，戲劇開拍已兩個月，演員合作愉快，因於場景很多，包括台北、宜蘭、桃園等地，大家都非常辛苦，期待未來戲劇12月上檔時，能受到觀眾喜愛。

(中時)