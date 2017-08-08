台埃混血小鮮肉 家有「翻版賓拉登」老爸

王孝元外型帥氣。（海王天璽提供）

王孝元外型帥氣。（海王天璽提供）

王孝元（右）和爸爸。（海王天璽提供）

王爸爸年輕時常被誤認是恐怖份子。（海王天璽提供）

剛入行1年的21歲新人王孝元曾和許多前輩合作，先與同門師姊許維恩一起拍攝電影《天使曾經來過》，後又接拍速食及眼鏡廣告，還在知名彩妝師Kevin的網路直播節目《跟這凱文過生活》擔任助理主持。擁有台灣與埃及混血基因的他，笑言自己有個小小煩惱，「爸爸是正統埃及人，跟他一起出去常會被當恐怖份子調查。」

王孝元的爸爸當年來台，因緣際會認識王孝元的媽媽，王爸婚後便在台灣定居，王孝元在台灣出生，所以他的中文說得不錯，埃及語也會一點點，一家人偶爾回埃及探親。

他說，爸爸雖然對他非常嚴厲，特別在埃及文化及民俗上要求很高，「記得小時候爸爸常常做埃及菜給我們吃，但有一次我不小心誤食豬肉，爸爸當場就拿皮帶打我，結果那餐飯就上演了你追我跑的戲碼。」父子倆感情其實很融洽，常一起出國或外出，只不過王爸是正統埃及人，五官外貌顯著，父子倆還曾遇到不少烏龍事件。

原來王爸的外型曾被說像恐怖份子賓拉登，王孝元笑笑沒否認，他說：「小時候我跟爸爸在埃及的博物館參觀，排隊等進場時，後面有人故意插隊。爸爸正義感強，所以很兇地指責插隊的人，沒多久當地警察就來找我爸爸問話與盤查。」另一次是他跟爸爸回埃及，入關時也被盤查較久，其他人都投以奇怪眼神，讓他們哭笑不得。

之前為了迎接父親節，王孝元特地跟媽媽學做正統埃及沙威瑪，想在父親節這天做給爸爸吃，謝謝爸爸一年來辛勞，「製作沙威瑪的過程看似好像很簡單，可是背後醬汁的調味、醃製很複雜，還要幫雞胸肉按摩才能將醬汁入味，甚至連配料放入漢堡麵包的順序不同，沙威瑪也會有不一樣的口感及味道，整個製作過程，我向媽媽學習很多，也很有趣。」

(中時)