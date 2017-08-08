連日高溫！新北訪視獨老和街友 提供水及避暑場所

新北市政府為關心街友及獨居老人，比照避寒啟動防熱機制。（葉書宏翻攝）

新北市政府為關心街友及獨居老人，比照避寒啟動防熱機制。（葉書宏翻攝）

新北市政府為關心街友及獨居老人，比照避寒啟動防熱機制。（葉書宏翻攝）

連續幾日高溫超過攝氏38度，新北市政府為關心街友及獨居老人，比照避寒啟動防熱機制，透過各區公所及街友外展中心，訪視關懷獨居老人247人次、探訪街友102人次，除致贈冰涼礦泉水，提醒多喝水以避免熱中暑之外，並提供57處場所資訊供街友暫時避暑。

社會局救助科長陳嘉興表示，依據市府EOC災害應變中心指示，由於連日高溫，為避免街友及獨居老人受到傷害，立即啟動防熱機制，要求各區公所連結民間資源和志工，前往轄內獨居老人家中關懷訪視，並提醒避暑防熱相關資訊，另外透過街友外展中心，前往街友較常聚集的場所訪視，並提供礦泉水等。

救助科同仁並隨街友外展中心社工前往板橋區介壽公園、永豐公園、府中捷運站地下道、淡水捷運站等街友主要活動地點，提供飲水、扇子等避暑物資，遇有身體不適者則協助送醫，同時提醒街友必要時可前往各派出所、消防分隊、各區公所、圖書館、火車站、捷運站、百貨公司、大賣場等避暑，以確保身體健康。

(中時)