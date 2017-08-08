下半季球速變慢怎麼辦？林樺慶向史博威討教

林樺慶拚到下半季，自覺球速有些下滑。(中央社資料照)

Lamigo桃猿的林樺慶今年投出佳績，站穩猿隊先發輪值，不過隨球季進行，所有球員都慢慢被疲憊感襲擾，林樺慶也是如此，尤其球速方面的下滑，更讓他相當有感，他今(8日)表示，近期正想辦法想讓球速回到上半季的狀態，為此他還趁著重訓時，與球速飛快的洋投史博威討教。

林樺慶過去就讀開南大學時，短局數中繼時球速上看145公里；而在2014年加盟猿隊後，曾於2015年投出147公里速球。而今年他上半季先發時，整場比賽球速大多能落在140公里上下，不過隨球季進行，身體多少累積了疲勞後，他現在到比賽後段，想投出140公里以上的球速不如過往容易。

為此，林樺慶找上史博威，期望和他討教比賽過程中，維持球速的訣竅，「史博威到比賽後段，球速都還是很快，一定有他的方法。」他說，當時透過翻譯和史博威聊了快40分鐘，史博威除了和他交流想法，也告訴他，自己也是27歲左右才找到辦法，每個人調適法都不同，要他別心急。

林樺慶追求進步，不只是球速，同時他發現自己容易挨全壘打，在投球心態上嘗試做出修正。帶著不同心態投球的他，連同上周日(6日)對戰中信兄弟，連3場沒被打全壘打，但該役卻僅撐4.1局挨10安、失6分(3責失)退場，投球局數和被安打數都寫下本季新高。

「有點想太多了！」林樺慶認為，先前他比較會直接對決，而被挨了不少轟，因此他現在投得更加謹慎，被全壘打雖變少，但有時反而想得太多，而導致像上一場先發那樣的結果，「但被打才會有新想法，問題一定能解決，之後可能會試著把投球想法簡化一點。」

(中時電子報)