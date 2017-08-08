南韓軍方警告北韓 勿試探或誤判韓美同盟意志

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南韓國防部發言人文尚均8日警告北韓，如果北韓對南韓發起任何挑釁，南韓軍隊將嚴厲應對，北韓不要試探或誤判韓美同盟的意志。

文尚均表示，北韓應認清形勢，如不停止核武與飛彈挑釁行為，將面臨更強有力的施壓和制裁，敦促北韓儘快做出正確選擇，走上去核的道路。

南韓軍隊7日下午在朝鮮半島西部海域實施海上射擊演習，北韓透過官媒朝中社揚言，如果南韓輕舉妄動，白翎島、延坪島乃至首爾都有可能變成火海。

(中時)