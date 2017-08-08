女神李毓芬豪邁飆粗話 嚇壞爸媽

李毓芬劇中求姻緣 。（東森提供）

李毓芬劇中求姻緣 。（東森提供）

李毓芬新角色新形象 。（東森提供）

黃仁德（左起）、李毓芬、馬念先 。（東森提供）

李毓芬（右）和媽媽。（經紀人提供）

李毓芬主演的台視、東森新劇《我和我的四個男人》上周六（5日）首集播出後，口碑和收視都不錯，原本她在爸爸心中形象溫柔嫻淑，這次戲中大解放，讓爸爸很驚艷，尤其她甩開包袱大飆粗話，爸媽看了都嚇一跳，8日的父親節她在工作中度過，感性說最不捨爸媽為了見她一面，常像追星族一樣跟著她到處跑。

她這次演出脫胎換骨，一改過去螢幕苦情形象，「我在台上台下一動一靜就是爸媽的綜合體」，她說爸爸內向話少，媽媽熱情外向，個性南轅北轍，她因為工作忙，較少時間陪伴爸媽，一直以來都是爸爸開車載著媽媽跟著她跑活動，就為了見她一面，爸爸會坐車內遠遠看著，媽媽在太陽底下揮汗如雨，兩人一明一暗在背後支持著，她心疼也不捨他們這麼辛苦奔波，但爸媽總是甘之如飴。她說平時看到適合的禮物就會買來送爸爸，但爸爸常捨不得拿出來用，個性傳統又樸實。

《我和我的四個男人》台視每週六晚間10點播、東森綜合台每週日晚間10點播。

(中時)