1小時可畫出16幅國畫 快手畫家游善富陶瓷水墨畫展

新北市藝文中心第一展覽室即日起至8月27日，於新北市藝文中心第三展覽室展出「游善富陶瓷水墨畫展」。（葉書宏翻攝）

新北市藝文中心第一展覽室即日起至8月27日，於新北市藝文中心第三展覽室展出「游善富陶瓷水墨畫展」。（葉書宏翻攝）

新北市藝文中心第一展覽室即日起至8月27日，於新北市藝文中心第三展覽室展出「游善富陶瓷水墨畫展」。（葉書宏翻攝）

新北市藝文中心第一展覽室即日起至8月27日，於新北市藝文中心第三展覽室展出「游善富陶瓷水墨畫展」，此次展出游善富老師的水墨人物畫及陶瓷畫作，歡迎喜愛水墨創作的民眾前往觀賞，千萬不要錯過這場藝術盛會！

從小就喜歡畫畫的游善富老師，每到假日就往郊外跑，見到好山好水、古蹟名勝，公園各式各樣活動、路邊流動攤販、浪人乞丐、功夫舞蹈、甚至街角貓狗，都可能成為他畫筆下的主題，有壯麗的、有思古幽情的。

對他而言生活就是藝術創作的泉源，藝術呈現的題材，無時無刻不在生活周遭，點點滴滴發生了許多難忘的趣事，這是在畫室作畫的不同體驗。

作品〈懷舊的滋味美食〉是在某鄉鎮路邊攤吃到有媽媽的味道，兒時的情境瞬間浮上眼前，感動到流下淚水，不禁回車上拿出畫具即景寫生，宣洩鄉愁情懷；甚至將畫具進舞廳速寫舞者，寫生無數，後有朋友願出借大場地，機會難得，使出渾身解數，創作百才巨作，因名〈舞力全開〉。

本次展覽共展出46幅作品，絕大部分偏重人物，以東方的線條為主，西洋的色彩為輔，充分顯示游善富老師獨特的個人風格，精采可期！更多展覽訊息請上新北市藝文中心官網查詢或電話22534417分機122。

(中時)