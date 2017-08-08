再獲國際肯定！新北BIM4.0榮獲IDC亞太區智慧城市獎

新北市以「BIM 4.0雲端智慧建築作業平台」獲得「審批、許可、公共安全檢查及分區」項目冠軍首獎。（葉書宏翻攝）

新北市以「BIM 4.0雲端智慧建築作業平台」獲得「審批、許可、公共安全檢查及分區」項目冠軍首獎。（葉書宏翻攝）

新北市政府推動智慧城市再創佳績，今年參加IDC國際數據資訊（International Data Corporation, IDC）舉辦之亞太區智慧城市評比，以「BIM 4.0雲端智慧建築作業平台」獲得「審批、許可、公共安全檢查及分區」項目冠軍首獎，為台灣唯一獲獎城市。

工務局表示，新北市政府首創的「BIM 4.0雲端智慧建築作業平台」，是以智慧建築管理概念所發展的系統，目的是將建築物從建築設計階段、施工階段，至建築物竣工階段，結合BIM建築資訊模型（Building information modeling）技術、GIS地理資訊技術（Geographic Information System）與政府建築管理資料庫加以整合應用。並從建築執照申請到建築物竣工，提供最完整的建築生產履歷。民眾可利用系統直接了解建築的相關安全資訊，透過雲端網絡，有效管理新北市建築物，保障全市公共安全。

該平台為市府工務局同仁自行研發，曾在2016年「雲端物聯網創新獎」榮獲「政府服務組」傑出應用獎，並於2017年「智慧城市創新應用獎」獲選優勝，更首次代表台灣在本次IDC亞太智慧城市14個競賽項目中脫穎而出，一舉拿下「建築許可與土地開發管理」優勝，讓世界看見台灣先進科技。

IDC亞太區智慧城市大賽為IDC舉辦之智慧城市專案競賽，共有14項競賽類別，由亞太區各城市自行提報參賽，日前公布2017年亞太區智慧城市專案入圍名單，本屆超過150項智慧城市專案，僅有42項專案進入決選名單，本市與印度望加錫市及中國銀川市共同角逐「審批、許可、公共安全檢查及分區」最終由本市於該項目中勝出。

IDC為全球性科技諮詢與研究調查組織，幫助國際IT高階主管與企業制定數位轉型策略進行未來發展。IDC政府洞見（IDC Government Insights）則為公部門提供準確、及時且深入之研究與諮詢服務，進而協助城市制定政策及技術決策，本次新北市政府得到IDC的肯定，同時也展顯了另一種國際城市外交的成績。

(中時)